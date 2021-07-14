Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время посетит Армению. Об этом сказал и.о. премьера Никол Пашинян, принимая в среду французского посла Джонатана Лакотта. Он поздравил дипломата с национальным праздником – Днем взятия Бастилии, подчеркнув, что события двухвековой давности имеют важное значение не только для Франции, но и для современного человечества.

«В ближайшее время ждем визита президента Франции Эмманюэля Макрона в нашу страну, что будет способствовать развитию и укреплению многосторонних армяно-французских отношений», — сказал Пашинян, добавив, что находится на постоянной связи с Макроном. Его слова приводит «Спутник»

Minval.az