Российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границы России над Черным морем, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Национального центра управления обороной Российской Федерации.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E «Арес» ВВС США и взял на сопровождение. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — сказано в сообщении.

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