Зенитно-ракетные комплексы турецкого производства HİSAR A+ встали на боевое дежурство ВС Турции. Ведется подготовка к серийному производству модификации ЗРК HİSAR O+.

Об этом сообщил в субботу в Twitter глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

Демир написал, что хотел бы поделиться сразу двумя радостными вестями о семействе зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности, разрабатываемых компаниями Aselsan и Roketsan.

«Комплекс HİSAR A+ в полной комплектации уже передан вооруженным силам. Продолжаются испытания ЗРК HİSAR O+, точно поразившего боеголовкой цель условного противника. Эти комплексы вскоре также начнут производиться серийно. Не будем останавливаться на достигнутом. Только вперед!», — написал Демир.

Зона обнаружения целей комплексами HİSAR – 360 градусов, отмечает Anadolu.

ЗРК турецкого производства могут одновременно уничтожать до шести целей противников.

Радиус действия комплекса HİSAR A+ — 15 км, а HİSAR O+ — 25 км.

Комплексы способны поражать самолеты, вертолеты, ракеты типа «воздух-земля», беспилотные летательные аппараты.

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