Боевики движения «Талибан» вывесили флаг на афганско-таджикской границе, сообщил РИА Новости источник в администрации Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.

«Талибы, захватившие пограничный пост правительственных войск Афганистана 5 июля, сегодня установили флаг на опоре своей стороны моста через реку Пяндж, соединяющего две страны, напротив таджикского КПП «Тем», — сказал собеседник агентства.

В ночь на 5 июля афганские пограничники без боя отдали свой КПП, 312 военных перешли по этому мосту в соседний Таджикистан.

В Афганистане сейчас идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который глава МИД России Сергей Лавров назвал признанием провала миссии США в республике.

Некоторые афганские военные уходят на территорию Таджикистана. В Душанбе попросили союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистана и совместными усилиями укрепить южные рубежи.

Minval.az