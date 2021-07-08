

Генеральная прокуратура России и Министерство юстиции Турции подписали программу сотрудничества на 2021-2022 годы. Документ утвердили в ходе встречи российского генпрокурора Игоря Краснова и заместителя министра юстиции Турции Якупа Могула.

Программа закрепляет решение Москвы и Анкары о совместной работе по борьбе с терроризмом и киберпреступностью. «Реализация этих мероприятий позволит улучшить понимание наших правовых систем и сделать большой шаг навстречу друг другу для налаживания плодотворного сотрудничества ради безопасности наших народов и наших государств», — подчеркнул Краснов.

Генпрокурор понадеялся на дальнейшее развитие сотрудничества с турецким ведомством в сфере безопасности. Он также встретился с генеральным прокурором при Верховном суде Турецкой Республики Бекиром Шахином. По словам Краснова, в случае заинтересованности сторон, взаимодействие с Анкарой на прокурорском уровне также будет усовершенствовано.

Minval.az