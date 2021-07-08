

Пресс-конференцию премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы, проходившую в четверг на базе НАТО в литовском городе Шяуляй, прервали из-за срочного вылета двух натовских самолетов на перехват российского, сообщают СМИ.

Кадры прерванного брифинга показал телеканал 24 Horas. В свою очередь испанский кабмин сообщает, что на базе была объявлена тревога, а издание Mundo связывает это с неопознанным российским самолетом.

Когда пресс-конференция в четверг на военной базе НАТО в литовском городе Шяуляй уже началась, в этом помещении появились военные, которые начали готовиться к вылету. Премьера Испании и президента Литвы попросили отойти, чтобы самолет смог вылететь.



Minval.az