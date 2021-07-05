Число российских городов, из которых возобновляется авиасообщение в Турцию, увеличено с 32 до 45, говорится в сообщении пресс-службы Росавиации.

В соответствии с решением оперштаба правительства РФ по борьбе с коронавирусом, с 12 июля российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также увеличен перечень направлений в Турции — с 12 июля будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Minval.az