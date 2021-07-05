Четверо жителей Лос-Анджелеса были признаны виновными в мошенничестве для получения миллионов из фондов помощи COVID-19, которые они использовали для приобретения роскошных домов, ювелирных изделий и других предметов.

В их числе 42-летний Ричард Айвазян, его жена 37-летняя Мариетта Терабелян, его брат 41-летний Артур Айвазян и 41-летний Ваге Дадян из Глендейла, сообщает армянский интернет-сайт news.am со ссылкой на офис прокурора в Центральном округе Калифорнии.

Официальные лица заявляют, что обвиняемые использовали поддельные или украденные ID для подачи фальшивых заявлений в в фонды помощи. В итоге они получили более 18 миллионов долларов.

Деньги были использованы в качестве первоначального взноса за роскошные дома в Тарзане, Глендейле и Палм-Дезерт. Остальное пошло на покупку роскошных часов, ювелирных изделий, бриллиантов, дизайнерских сумок, одежды, изысканной импортной мебели и мотоцикла Harley-Davidson.

Всем четверым подсудимым грозят длительные сроки. Они были признаны виновными в сговоре с целью совершения банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств, сговора с целью отмывания денег. Ричард Айвазян и его брат были дополнительно осуждены за кражу личных данных при отягчающих обстоятельствах, а Дадян также был признан виновным по одному пункту обвинения в отмывании денег.

Федеральное жюри установило, что обвиняемым придется лишиться своих банковских счетов, ювелирных изделий, часов, золотых монет, трех жилых домов и около 450 000 долларов наличными.

39-летняя Тамара Дадян, жена Артура Айвазяна и двоюродная сестра Ваге Дадяна, уже признала себя виновной по уголовным обвинениям по этому делу.

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