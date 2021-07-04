Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что провокации, подобные той, что была с британским эсминцем в территориальных водах России у берегов Крыма, планируются в США.

«Я думаю, что наша разведка, конечно, знает, кто там принимал решение [в ситуации с британским эсминцем]. Но, конечно же, я думаю, что суть подобных операций планируется все-таки у старших товарищей — все-таки за океаном», — сказал представитель Кремля в эфире телеканала «Россия-1», отвечая в студии программы «Москва. Кремль. Путин» на вопросы журналиста Владимира Соловьева.

По его мнению, «в данном случае эсминец был просто инструментом провокации». «И президент [РФ Владимир Путин] объяснил, что так прощупываются какие-то узкие места, слабые места в системе отслеживания целостности границы, в системе реагирования и т. д. и т. п. Это сознательная, хорошо спланированная провокация», — подчеркнул Песков.

Песков подчеркнул, что Россия будет жестко отвечать на провокации, подобные инциденту с британским эсминцем.

Представитель Кремля согласился с мнением, что в подобных ситуациях российская сторона будет действовать жестко, по уставу. «Это действительно так», — подчеркнул Песков. Таким образом он ответил на замечание, что реакция на случившееся президента РФ Владимира Путина «была очень жесткой, из которой становится ясно: не надо повторять провокации, ответ будет по уставу, а в уставе — топить».

При этом представитель Кремля заметил, что не является «сторонником обсуждения таких сценариев Судного дня». «Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жесткая», — указал Песков, слова которого приводит ТАСС.

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