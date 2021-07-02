

США просят Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно приютить жителей Афганистана, которые помогали американцам.

При согласии властей в странах Центральной Азии разместятся девять тысяч афганцев.

Известно, что такое решение приняла администрация главы Белого дома Джо Байдена в связи с выводом войск США из страны, сообщает «Спутник-Таджикистан».

Кроме этого, Вашингтон обсуждает возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. На данный момент страны обговаривают детали проекта соответствующего соглашения, подчеркивает Bloomberg.

Ранее о решении США разместить тысячи афганцев на территории других государств сообщила газета New York Times. Из-за помощи, оказанной Америке, на жителей страны могут напасть участники запрещенного в России радикального движения «Талибан», намеренные отомстить.

Однако Вашингтон не гарантирует выдачу этим афганцам американских виз, добавило издание.

Ранее ситуацию в Афганистане обсудили министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Minval.az