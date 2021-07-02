Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о завершении в республике масштабной антитеррористической операции и пообещал предъявить претензии властям Германии после публикации ее итогов. Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам политика, операция была закончена утром 2 июня и якобы позволила выявить факты террора против белорусских граждан со стороны западных стран.

«После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру», — сказал Лукашенко.

Каких-либо подробностей действий спецслужб или обвинений в адрес руководства ФРГ глава государства не привел, однако пообещал предоставить отчет о случившемся в самое ближайшее время.

Minval.az