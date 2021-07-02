Первая экспортная партия многоцелевых бронеавтомобилей Vuran 4×4 производства турецкой компании BMC поставлена в Косово.

Поставки первых двух машин осуществлены в соответствии с контрактом, заключенным с министерством обороны Косово, пишет Anadolu.

В компании BMC сообщили, что по желанию заказчиков разрабатываются различные конфигурации бронемашин. Активную поддержку производственному процессу оказывает другая оборонная компания Турции — ASELSAN.

Легкая бронемашина успешно зарекомендовала себя не только в операциях сухопутных войск ВС Турции, но и при выполнении задач частей жандармерии и береговой охраны. Бронемашины Vuran отличаются высокой маневренностью, в базовой комплектации оснащены 120-мм гранатометом.

Minval.az