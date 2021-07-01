Соединённые Штаты через Агентство по международному развитию (USAID) 1 июля доставили в Узбекистан 131 тонну продовольственной помощи на сумму почти 400 тысяч долларов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ташкенте, передает узбекский интернет-сайт gazeta.uz.

Груз содержит питательную смесь овощей и бобовых для распространения среди учреждений здравоохранения и социальной защиты, а также уязвимых домохозяйств. Ожидается, что помощь охватит более 30 тысяч граждан более чем в 130 учреждениях, включая те, которые оказывают услуги карантина по COVID-19, лечение пациентам с туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью, детские дома и психиатрические учреждения.

С 2010 года в рамках американской Программы международного партнерства по оказанию продовольственной помощи (IFRP) в Узбекистан было поставлено почти 1300 тонн продовольственной помощи на сумму более 3,5 млн долларов. Всего распределено 65 миллионов порций более чем 240 тысячам человек во всех регионах страны.

Директор миссии USAID в Узбекистане Микаэла Мередит (на фото) отметила, что целью программы является поддержка наиболее уязвимых слоёв населения путём предоставления «адекватной, безопасной и питательной пищи для поддержания здоровой и продуктивной жизни».

Поставляемый продукт Harvest Lentil Pro (производитель — американская Breedlove Dehydrated Foods) состоит из сушёной моркови, лука, риса и чечевицы. Пища специально разработана для обеспечения организма питательными микроэлементами и увеличения суточного потребления калорий и белка, она имеет длительный срок хранения без охлаждения и проста в приготовлении разными способами.

Предоставленная помощь будет распределена американской некоммерческой организацией Resource and Policy Exchange в сотрудничестве с Международным благотворительным фондом Sog’lom Avlod Uchun (Узбекистан).

По данным американской дипмиссии, за 20 лет США внесли в здравоохранение Узбекистана долгосрочные инвестиции на сумму более 122 млн долларов, а общее содействие превысило 1 млрд долларов.

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