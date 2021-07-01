Российские пограничники были бы вынуждены действовать жёстко в случае, если бы британский эсминец Defender, пересёкший российскую границу, не покинул территорию Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Британский корабль действительно вторгся в территориальные воды РФ, отметил представитель Кремля. По его словам, в какой-то момент капитан иностранного судна «всё-таки себе нажал кнопку и собрался с мыслями».

«А если бы он этого не сделал? Тогда очевидно, что российские пограничники, военные были бы вынуждены действовать жёстко, по уставу, решительно», — приводит «Лайф» слова Пескова.

Minval.az