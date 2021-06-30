Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил в эфире телеканала «Дождь», что Турция по запросу передала органам власти России сведения о его перелетах.

Жданов рассказал, что узнал об этом из материалов уголовного дела, по которому его 29 июня объявили в международный розыск и назначили ему заочный арест.

«Я сейчас нахожусь в пределах территории Евросоюза <…> Есть, очевидно, ряд не очень безопасных стран, где мне, наверно, находиться небезопасно, такие как Турция, какие-нибудь азиатские страны, может быть, страны Африки», — сказал Жданов.

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