

Министерство обороны Нидерландов обвинило Россию в том, что ее истребители создали «небезопасную ситуацию» в Черном море, пролетев слишком близко к голландскому фрегату Evertsen. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма», — уточнили в ведомстве и добавили, что российские самолеты неоднократно пролетали на опасной высоте примерно с 15:30 до 20:30 по московскому времени.

В Минобороны Нидерландов заявили, что после нескольких часов низких полетов на Evertsen возникли перебои с электронным оборудованием. В ведомстве посчитали, что действия России нарушили право на свободное пользование морем и пошли вразрез с договором INCSEA (Incidents at Sea Agreement), который предотвращает небезопасные ситуации на море.

Глава Минобороны страны Анк Бийлевельд-Схоутен сочла действия России «безответственными». «Evertsen имел полное право идти в данном направлении. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев», — заявила она и пообещала, что Нидерланды обратятся к России по этому поводу.

18 июня стало известно о прибытии в Одессу двух кораблей НАТО — британского эсминца HMS Defender и фрегата ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F80. Подробности их визита не сообщались.

Minval.az