Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство». Об этом говорится в заявлении на сайте МИД Беларуси.

Решение объясняется санкциями ЕС, введенными против президента страны Александра Лукашенко, после вынужденной посадки самолета Ryanair.

Также сообщается, что Беларусь начинает реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС.

Кроме того, постоянный представитель Беларуси при ЕС отзывается в Минск для консультаций.

«Главе Представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций», — говорится в заявлении.

МИД также объявил, что в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям европейских структур и лицам из стран Европейского союза, «которые содействовали введению ограничительных мер».

«Восточное партнерство» — внешнеполитическая инициатива ЕС, которая распространяется на шесть восточноевропейских соседей — Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.

Minval.az