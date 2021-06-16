Посольство США в Армении обратилось к гражданам своей страны с призывом к бдительности в связи с ожидаемыми в республике поствыборными акциями. Об этом говорится в заявлении американского дипломатического представительства.

Отмечается, что в течение последующих двух недель в Ереване и областях возможны демонстрации или митинги, связанные с выборами и их итогами.

«Граждане США должны проявлять бдительность, избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

Внеочередные парламентские выборы в Армении запланированы на 20 июня, напоминает «Спутник». В предвыборной гонке участвуют 25 политических сил – 21 партия и 4 блока.

Minval.az