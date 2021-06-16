Президент РФ Владимир Путин, говоря о переговорах с президентом США Джо Байденом, отметил, что никакого давления не испытывали, говорили без лишних дипломатических отклонений.

«Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю еще раз, ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было — да и бессмысленно: люди же не для этого встречаются», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США в Женеве. Его слова приводит РИА Новости.

Владимир Путин, говоря о «счете» на переговорах со своим американским коллегой Джо Байденом, отметил, что согласен с ним в том, что переговоры — не спортивные соревнования.

«Вот, по-моему, до нашей встречи президент Баден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования. И я в этом смысле с ним полностью согласен», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве, отвечая на вопрос о «счете» по итогам встречи.

Путин добавил, что встреча была в целом результативной, предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главные из них — зарницы доверия.

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