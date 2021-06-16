Президент РФ Владимир Путин заявил, что нет ни одной проблемы, которую РФ и США не смогли бы решить вместе.

«Если мы все вместе, заинтересованные страны, в том числе, а может быть, и прежде всего страны-члены Северного Совета вместе будем работать над решением всех этих вопросов… я просто не сомневаюсь, мы найдем все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с Джо Байденом в Женеве, отвечая на вопрос про обвинение России со стороны США в милитаризации Арктики.

Minval.az