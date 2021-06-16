Президент РФ Владимир Путин, говоря о торгово-экономическом сотрудничестве с США, отметил, что после введения ограничений в этой сфере американская сторона потеряла не меньше, чем Россия.

Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Женеве.

«Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов, Соединенные Штаты потеряли не меньше, чем Россия», — сказал Путин в ответ на вопрос о перспективах торгово-экономического сотрудничества РФ и США.

Сохранение тенденции к росту товарооборота между РФ и США, начавшейся в первом квартале этого года, пойдет на пользу обеим странам, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас торговый оборот с США сейчас, по-моему, 28 миллиардов долларов, но в первом квартале текущего года он подрос на 16,5%. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдет на пользу всем», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Как отметил российский лидер, американский бизнес заинтересован в таком сотрудничестве. По его словам, самой большой иностранной делегацией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) стала американская — 200 человек.

«В результате того, что введены ограничения, в том числе для американских компаний, некоторые американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть», — отметил Путин, которого цитирует РИА Новости.

Введенные ограничения в сфере торгово-экономического сотрудничества с США помешали развитию экономики РФ, но не критически, заявил президент России Владимир Путин.

«Да, это (введенные ограничение в торгово-экономической сфере между странами) как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет, абсолютно», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве.

Как отметил российский лидер, говоря о перспективах торгово-экономического сотрудничества с США, все зависит от американской стороны: «Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны, мы же не вводим никаких ограничений».

Minval.az