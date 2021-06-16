Россия проводит военные учения на своей территории, так же, как и США, но не «подтаскивает» свою технику к американским границам, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Мы провидим учения на своей территории так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учения, «подтаскивая» свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Джо Байденом. Его слова цитирует РИА Новости.

Minval.az