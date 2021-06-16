Главным инициатором разговора о правах человека во время саммита России и США был американский президент Джо Байден, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в РФ. Да, разговор был, но по его инициативе», – сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита. Его слова приводит РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что в американских тюрьмах, в том числе в Европе, применялись пытки, а так права человека не защищают.

«Тюрьмы ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе в европейских государствах, где пытки применялись. Это что такое? Это права человека? Думаю, что нет, правда? Вряд ли кто-то из сидящих в зале согласится, что так защищают права человека», — сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.

Тюрьма Гуантанамо до сих пор работает и не соответствует никакому международному праву, заявил президент РФ Владимир Путин.

«По правам человека. Послушайте меня, Гуантанамо до сих пор работает, вообще не соответствует ничему — ни международному праву, ни американским законам, ничему. А до сих пор существует», — сказал Путин на пресс-конференции после окончания саммита России и США в Женеве.

Minval.az