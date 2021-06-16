Президент РФ Владимир Путин заявил, что на саммите Россия-США с обеих сторон было проявлено желание искать сближение позиций, разговор был конструктивным.

«Я считаю, что не было никакой враждебности, наоборот, наша встреча происходила, конечно, в принципиальном ключе: у нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита в Женеве. Его слова приводит РИА Новости.

Minval.az