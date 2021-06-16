Президент России Владимир Путин после встречи с главой США Джо Байденом в Женеве назвал реализацию минских соглашений единственным обязательством Москвы по Украине.

«У Москвы есть единственное обязательство по урегулированию ситуации на Украине — способствовать реализации положений «Минска-2″», — заявил президент, слова которого приводит «Лента.ру».

На той же встрече с журналистами Путин сообщал, что участники переговоров затронули тему вступления Украины в НАТО «мазком», неглубоко.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов. По результатам встречи они опубликовали совместное заявление, запланированы раздельные пресс-конференции. Байден уехал со встречи на час раньше, чем планировалось изначально.

Minval.az