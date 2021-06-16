Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве сообщил, что он обсуждал с американским лидером Джо Байденом вопросы стратегической стабильности.

Путин сообщил о том, что стороны договорились о межведомственных консультациях под эгидой дипломатов двух стран по стратегической стабильности и контролю за вооружениями.

«Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России», — сказал Путин (цитата по RT).

Он отметил, что на США и России «лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире, исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами».

«Мы эту ответственность осознаем», — сказал президент.

Minval.az