В Турцию доставили первую партию российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщает «Интерфакс».
Самолет с первой партией вакцины прибыл в понедельник в Анкару.
В Турцию доставили первую партию российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V», сообщает «Интерфакс».
Самолет с первой партией вакцины прибыл в понедельник в Анкару.
Дата: 2021/06/15 1:00
Раздел: Бывший СССР, Мир
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