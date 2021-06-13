

Президент России Владимир Путин ожидает от предстоящей 16 июня встречи в Женеве с президентом США Джо Байденом восстановления личных контактов и налаживания диалога по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом российский лидер заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1», фрагмент которого опубликован в воскресенье на сайте smotrim.ru.

«Планируется восстановить наши личные контакты, отношения, наладить прямой диалог, создать реально функционирующие механизмы взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интересы», — сказал президент РФ.

По словам президента, встреча с Байденом пройдет «не даром», если удастся создать механизмы работы по разным направлениям взаимодействия.

Путин объяснил снижение негативной риторики со стороны США в адрес России созданием благоприятной обстановки для саммита в Женеве.

Minval.az