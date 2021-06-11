Президент России Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Женеве, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на CNN.

«На данный момент не ожидается, что президент Байден и российский президент Путин проведут совместную пресс-конференцию по итогам их важного саммита в Женеве на следующей неделе», — указано в сообщении.

Причины этого предполагаемого решения американской администрации неизвестны. Уточняется, что сама программа саммита пока не сформирована и должна быть скорректирована.

«Однако чиновники, участвующие в подготовке саммита, заявили, что, по состоянию на пятницу, никакой совместной пресс-конференции не ожидается», — заявили в администрации Байдена.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решения по совместной пресс-конференции Путина с Байденом пока нет.

«Мы слышали о такой возможности от американских коллег, но мы еще ждем окончательного подтверждения. С самого начала президент Путин был открыт к различным вариантам», — пояснил Песков.

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