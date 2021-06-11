В Министерстве обороны Дании заявили, что российские истребители дважды за сутки нарушили воздушное пространство страны.

«Российские самолеты нарушили воздушное пространство Дании в районе Борнхольма, и ВВС страны пришлось поднять в воздух авиацию», — приводит «Газета.ру» со ссылкой на Ritzau заявление военного ведомства.

В свою очередь, министр обороны Дании Трине Брамсен пояснила, что Копенгаген разбирается со случившимся.

«Такое происходит очень редко, так что такая ситуация представляется очень серьезной», — сказала министр.

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