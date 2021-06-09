В сирийском городе Хасака один российский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
В сирийском городе Хасака один российский военнослужащий погиб, трое получили ранения в результате подрыва бронеавтомобиля.
Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Дата: 2021/06/09 23:13
Раздел: Бывший СССР, Мир
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