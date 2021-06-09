Группа армян забила до смерти на улице французского города Сент-Этьен афроамериканского мигранта из Гамбии Юсуфа Йорка.

Он был отцом двухмесячной девочки, сообщают французские СМИ.

В знак протеста на улицы Парижа и Сент-Этьена вышли гамбийцы с требованием наказания виновных в убийстве.

Как отмечают эксперты, убийство армянами представителя другого этноса не является первым подобным случаем. Об армянском расизме и ненависти к другим народам и нациям известно давно.

Вдохновлённые проармянскими заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона, армяне, судя по всему, стали считать себя «привилегированными».





Minval.az