Украина и Турция договорились о возобновлении дружеских заходов кораблей в порта двух стран.

Отмечается, что глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко в ходе встречи с командующим Береговой охраны Турции Ахметом Кендиром обсудил актуальные вопросы угроз и вызовов безопасности мореплавания в Черноморском регионе, обстановки на морских границах стран, а также дальнейшие перспективы развития сотрудничества.

«Стороны договорились скоординировано нести службу на своих морских участках Черного моря, проводить совместные учения по поисково-спасательным операциям и восстановить дружеские визиты кораблей. Отдельно отмечался обмен информацией и создание координационной группы для решения проблемных вопросов, возникающих в Черном море, с целью квалифицированного мониторинга ситуации и быстрого реагирования на ее изменения», — говорится в сообщении.

Дейнеко выразил надежду, что Украина и Турция в дальнейшем будут развивать сотрудничество и укреплять партнерские отношения.

Кендир, в свою очередь, отметил, что Турция и Украина не граничат через Черное море, но и имеют историю развития взаимоотношений.

«Наше сотрудничество вносит важный вклад в дело стабильности региона. Отношения наших стран углубляются благодаря сотрудничеству наших президентов. Я убежден, что наши отношения между службами тоже будут только углубляться», — сказал он.

Minval.az