В Баку завершается подготовка к матчам чемпионата Европы. «Большой футбол» наконец выходит их затянувшейся «коронавирусной» паузы. Но, увы, нашлись и желающие испортить праздник, раздув скандал вокруг комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. Он — какой кошмар! — не получил аккредитацию на матчи ЕВРО-2020. Согласие на это должны дать оргкомитеты всех городов и стран, где проходят матчи, и в Баку свою позицию выразили четко. Национальное происхождение Нобеля Арустамяна ни при чем. Но сей субъект неоднократно посещал находившиеся под армянской оккупацией азербайджанские земли Карабаха, и при этом не считал нужным ставить в известность о своих визитах власти Азербайджана.

При этом еще до войны существовал механизм, который бы позволял посещать оккупированный Карабах, не нарушая при этом законов Азербайджана, чем пользовались многие журналисты, эксперты, политологи и опытные туристы. Есть, наконец, и такой способ: обратиться уже после поездки в посольство Азербайджана. Но Арустамян пошел своим путем и решил границы Азербайджана демонстративно не признавать. За что, в соответствии с законами нашей страны и международной практикой, был включен в «черный список» нежелательных персон и на этом основании получил отказ в аккредитации на ЕВРО-2020.

Но вот некоторые коллеги Арустамяна теперь старательно пытаются выжать из этого максимальные провокационные «дивиденды». Василий Уткин разоряется у себя в Телеграмм-канале: «скотская несправедливость» (вот как теперь именуется уважение международного права и признанных границ), лишение человека возможности заниматься своей профессией по «комбинированному национально-убежденческому принципу» и т.д. и т.п. Тина Канделаки, глава «Матч ТВ», грозит кулачком: «Нашего Нобеля в обиду не дадим!» Правда, все, кто знаком с процедурами и сроками аккредитации, понимают: «поезд ушел», и переиграть уже ничего не получится. Просто так уж устроена жизнь: в ней никак не получится одновременно играть и в цивилизованный футбол, и в «миацум». За такое в цивилизованных странах полагается «красная карточка» и удаление с поля. Неслучайно, что бакинский отказ в аккредитации без колебаний был поддержан УЕФА.

Не будем подробно анализировать, насколько Тина Канделаки компетентна в качестве руководителя спортивного канала, каковым является МатчТВ. Но вот вряд ли она настолько «не в курсе» политической ситуации на Южном Кавказе, чтобы не понимать, какие «сложности» могут возникнуть у Нобеля Арустамяна при попытке аккредитации в Баку. А если вспомнить, сколько раз эта дамочка вместе со своей подругой Марго Симоньян участвовала в антиазербайджанских провокациях, то все становится на свои места. А весь этот скандал оставляет стойкое ощущение «дежавю». Достаточно вспомнить, как на финал Лиги Европы — матч между «Челси» и «Арсеналом» — отказался приехать игрок «Арсенала» Генрих Мхитарян, и как те же персоны подняли визг на тему «ах, футболиста-армянина не пустили в Баку!» Разумеется, «позабыв» рассказать, что визу Мхитарян получил, гарантии безопасности тоже, но вот приехать не решился. А еще раньше, в 2012 году, в Баку отказали во въезде корреспонденту радио «Эхо Москвы» Сергею Бунтману — он как раз накануне подготовил серию репортажей из оккупированного Карабаха, а редакция гордо отвергала все попытки решить вопрос с посольством Азербайджана. И, честно говоря, на фоне «Формулы 1», матчей ЕВРЩ-2020 чего-то подобного следовало ожидать.

Только вот результаты этой провокации вокруг Нобеля Арустмамяна оказались явно не «нобелевского» уровня. Так что остается только вспоминать фразу из «хоккейной» пародии Геннадия Хазанова, как «на последней секунде матча в ворота канадцев влетает Борис Михайлов». Потому что теперь «на последних секундах подготовки к матчам 2020 в ворота Тины Канделаки влетает Нобель Арустамян». Причем без шанса «переиграть» или «забить ответный гол престижа».

Отдел политики

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