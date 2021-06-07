В Китае заметили слова президента России Владимира Путина по поводу крушения империй — они заставляют глубоко задуматься. Так на высказывания российского лидера на ПМЭФ отреагировал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

Путин в своем выступлении высказал мнение о том, что США как современная империя идет по пути Советского Союза — считает, что может позволить себе погрешности и ошибки, в то время как они накапливаются и достигают критической величины.

Китайский дипломат заявил, что в КНР видят роль крупных мировых держав как определяющую в судьбе человечества — а значит, они не должны давить на другие страны, угрожать им и вызывать раскол, а, напротив, брать на себя международные обязательства и стараться вносить больший вклад в международную ситуацию.

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