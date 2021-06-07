В Белом доме планировали пригласить президента Украины Владимира Зеленского на встречу с президентом США Джо Байденом. Однако решение было изменено после смены руководства НАК Нафтогаз Украины, сообщает издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По информации источника издания в администрации Джо Байдена обеспокоены отказом президента Украины от усилий по борьбе с коррупцией.

«Источник в администрации рассказал, что Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом Байдена с Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз». Этот шаг вызвал обеспокоенность в администрации, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией», – сообщил источник в администрации Байдена.

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