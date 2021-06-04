В соцсетях появились кадры, свидетельствующие о переправке военной техники в Армению из Ирана.
Представляем вашему вниманию данное видео.
В соцсетях появились кадры, свидетельствующие о переправке военной техники в Армению из Ирана.
Представляем вашему вниманию данное видео.
Дата: 2021/06/04 20:27
Раздел: Бывший СССР, Мир
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Об этом сообщает Минобороны России
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