Фиксированной повестки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет, стороны также согласовали беседу в формате «тет-а-тет», сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, значительная часть времени будет отведена вопросам, которые захотят озвучить сами главы государств. В ответ на уточняющий вопрос Песков заметил, что российский лидер не планирует специально поднимать тему Белоруссии.

По итогам встречи в Женеве Путин встретится с пулом журналистов, добавил пресс-секретарь президента.

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