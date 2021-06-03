

Внимание зарубежной прессы привлёк итальянский учебно-боевой самолёт М-346 с необычной окраской.

«28 мая был сфотографирован M-346FA, вылетавший с завода «Леонардо» в северной Италии в особой, экзотической, цветовой гамме. Самолёт имел ливрею, очень похожую на ту, что наносится на истребители туркменских или азербайджанских ВВС», — отмечается в Blog Before Flight.

Ранее производитель сообщал о заключении соглашений, предусматривающих отгрузку четырёх машин ВВС Польши и шести – неизвестному заказчику. Многие СМИ убеждены, что тайным покупателем Туркменистан является, «но мы так не думаем», указывается в обозначенном издании. Ашхабад недавно заказал шесть бразильских Embraer Super Tucanos, которые выполняют ту же роль, что и M-346FA.

«Хотя итальянский самолёт имеет лучшие характеристики, мы считаем, что у Туркменистана недостаточно средств для управления слишком диверсифицированным парком. Поэтому мы больше склоняемся в пользу Азербайджана», — пишут в прессе Италии, называя предположительного покупателя УБС.

Тем более что 20 февраля 2020 года генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо и министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подписали Декларацию о намерениях, предусматривающую поставки М-346 для замены старых L-39C Albatros и, вероятно, штурмовика Су-25.

М-346 первоначально создавался итальянским предприятием совместно с российскими разработчиками. Однако впоследствии их пути разошлись. Так появились две схожие машины – М-345 и Як-130, которые с тех пор конкурируют на внешних рынках.

Minval.az