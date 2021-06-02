Власти Судана планируют пересмотреть соглашение с Россией по военно-морской базе.

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн.

«Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане», — заявил он, передает «Интерфакс».

Соглашение о строительстве военного объекта было подписано при прежнем режиме и «не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров», поэтому сейчас у Судана «есть возможность для внесения поправок и изменений» с учетом интересов страны, — отметил военачальник, добавив, что соглашение пересматривается, чтобы определить в нем интересы Судана.

Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в декабре 2020 года. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане ограничивалась 300 человек и одновременным нахождением в пункте максимально четырех российских кораблей.

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