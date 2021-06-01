Представители армянской общины Парижа встретили и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна акцией протеста у здания посольства, где должна была пройти его встреча с другими представителями диаспоры.

Представители общины пришли к зданию с плакатами «Капитулянт», «Предатель», выкрикивая «Никол — предатель!». А когда появилась автоколонна Пашиняна, участники акции попыталась воспрепятствовать ее продвижению. Митингующие руками били по окнам машин, однако охрана обеспечила въезд автоколонны на территорию посольства.

«Он вместо того, чтобы хоронить наших героев решил приехать в Париж и устраивать празднования. Его конец близок», — сказала одна из участниц акции, слова которой приводит «Спутник».



Minval.az