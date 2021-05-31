Североатлантический альянс стремится к улучшению отношений с Россией, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

По его словам, Россия за последние годы много инвестировала в военные технологии, а также якобы желает использовать военную силу против своих соседей. При этом генсек альянса заверил в намерении продолжать свою политику в отношении Москвы в двух направлениях.

«Мы продолжим нашу двунаправленную политику в отношении России, которая заключается в том, что мы обеспечиваем достаточную защиту [стран НАТО], но в то же время работаем над поддержанием значимого диалога с Россией. Мы верим в диалог. Частично из-за стремления к лучшим отношениям с соседней страной Россией», — заявил Столтенберг, слова которого приводит «Газета.ру».

Он также добавил, что, даже если альянсу не удастся добиться улучшения отношений с Россией, диалог важен для урегулирования «сложных отношений».

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