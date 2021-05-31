Президент США Джо Байден заявил, что во время встречи с президентом России Владимиром Путиным окажет на него давление с тем, чтобы тот уважал права человека.

Саммит 16 июня в Женеве пройдет на фоне усиления напряженности между США и Россией.

«Через пару недель я встречаюсь с президентом Путиным в Женеве, и я дам понять, что мы не будем бездействовать и позволять нарушать права человека», — сказал Байден во время речи в честь праздника День поминовения 30 мая.

Белый дом заявил 28 мая, что планирует «продвинуться вперед» в ходе встречи между двумя лидерами после того, как Microsoft сообщила о кибератаке на правительственные учреждения США. Microsoft заявила, что за атакой стоит Nobelium — группа, стоящая за прошлогодним взломом SolarWinds, исходящим из России.

Кремль сообщил, что у него нет информации об атаке.

Байден впервые предложил провести саммит во время телефонного разговора с Путиным в апреле, когда его администрация готовилась ввести санкции против российских чиновников во второй раз за первые три месяца его президентства.

Minval.az