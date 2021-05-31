

Политолог из Германии Йоахим Краузе рассказал, что Россия и Китай создали военный альянс для укрепления своих геополитических позиций. Его слова приводит немецкое издание Die Welt.

«Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния», — цитирует эксперта РИА Новости. Круазе заметил, что главным противником России и Китая на международной арене является США.

Политолог добавил, что в Китай регулярно поставляется оружие из России, в частности зенитный ракетный комплекс С-400 и истребители Су-35. Он также напомнил о совместных военных учениях двух стран. По его словам, в случае объединения военных сил Москвы и Пекина они превзойдут Вашингтон по количеству вооружений, в том числе единиц ядерного оружия.

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