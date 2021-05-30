Власти ЦАР сообщили о гибели трёх россиян в результате взрыва на севере страны.

«Трое российских союзников и двое местных полицейских погибли, когда сработало взрывное устройство», — заявил представитель правительства ЦАР. Его слова приводит «Интерфакс» со ссылкой на RFI.

По его словам, ещё несколько человек, ранены. Их гражданство не уточняется.

Отмечается, что погибшие россияне были бойцами частного военизированного формирования: они ехали по дороге в составе колонны военных ЦАР.

Власти ЦАР ведут с мятежниками борьбу, в частности, пользуясь поддержкой миротворческого контингента ООН. Кроме того, в стране работают российские военные инструкторы.

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