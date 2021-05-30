Палата представителей штата Техас признала Голодомор актом геноцида украинского народа и определила ноябрь 2021 года месяцем памяти жертв трагедии.
Соответствующую резолюцию приняли 26 мая. «За» проголосовали 142 члена Палаты представителей, «против» не голосовал никто.
«Палата представителей законодательного собрания Техаса 87-го созыва признает ноябрь 2021 года месяцем памяти о геноциде украинцев и призывает жителей штата задуматься о Голодоморе и почтить память погибших», – приводит «Гордон» текст документа.
Комитет США по признанию Голодомора геноцидом в Facebook отмечает, что Техас стал 23-м американским штатом, который признал Голодомор актом геноцида.