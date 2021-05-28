В Турции начали серийное производство боевых лазерных установок (БЛУ) ALKA. Турецкие боевые лазеры, как отмечает производитель – компания Roketsan, позволяет уничтожать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Также боевой лазер может быть использован для дистанционного подрыва мин и самодельных взрывных устройств.

ALKA может применяться и для нейтрализации определённых боеприпасов – например, миномётных мин. При этом основное предназначение всё же – защита от дронов.

Боевые лазерные установки уже в скором времени начнут поступать на вооружение для защиты критически важных объектов.

Система ALKA состоит из лазерной пушки, радиолокационной системы, системы постановки помех, системы энергопитания.

Как отмечается, радиолокационная система сама определяет объекты, которые могут представлять опасность для охраняемой зоны. Мощность лазерной установки составляет 2,5 кВт, чего достаточно для уничтожения БПЛА.

Minval.az