Исполком Европейского вещательного союза (ЕВС), организующего, в частности, песенный конкурс «Евровидение», принял решение приостановить членство Белтелерадиокомпании. Об этом говорится в заявлении ЕВС.

«На сегодняшнем заседании Исполнительный комитет ЕВС принял решение о приостановке членства Белтелерадиокомпании», — отмечается в документе.

Как уточняет ЕВС, «у Белтелерадиокомпании будет две недели на ответ, прежде чем приостановка вступит в силу».

Причиной решения ЕВС, как отмечается, в частности, стала «трансляция интервью задержанных при посадке самолета в Минске Романа Протасевича и Софии Сапеги, полученных, очевидно, под принуждением».

«Мы также следили за другими трансляциями Белтелерадиокомпании по этому вопросу, они вызвали другие серьезные опасения. В свете этих чрезвычайных событий у Исполнительного комитета нет другого выхода, кроме как предложить приостановить членство Белтелерадиокомпании в ЕВС», — указывается в заявлении.

В марте организаторы «Евровидения» не допустили Беларусь до участия в конкурсе в 2021 году в связи с тем, что представленная страной песня, по мнению организации, не соответствовала правилам состязания.

Minval.az