Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, обсудят ли главы РФ и США Владимир Путин и Джо Байден на предстоящей встрече тему санкций, в том числе в отношении организаторов «Северного потока — 2».

«Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений. Вы (журналисты на пресс-конференции) упомянули слова президента Байдена о том, что санкции неэффективны по «Северному потоку — 2». Здесь наша точка зрения как раз заключается в том, что санкции неэффективны в целом», — сказал представитель Кремля, слова которого приводит «Газета.ру».

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