Инцидент с вынужденной посадкой самолёта Ryanair в Минске представляет собой посягательство на европейскую безопасность, говорится в совместном заявлении шести действующих членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, США, Норвегия, Ирландия, Франция, Эстония), к которому присоединились Бельгия и Германия.

«Мы решительно осуждаем вынужденную посадку самолёта Ryanair 23 мая 2021 года… Такие действия представляют собой откровенную атаку на международную безопасность гражданского авиасообщения и на европейскую безопасность и демонстрируют вопиющее игнорирование норм международного права», — отмечается в распространённом документе, который цитирует RT.

Minval.az